Twee lichtgewonden bij woningbrand in Kortenaken

Rond half acht gisteravond werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand in de Heerstraat in Kortenaken. "Een koelkast die onder een boilervat stond had vuur gevat", vertelt burgemeester Kristof Mollu (CD&V) van Kortenaken. "De isolatie van die frigo was in brand gevlogen en ook het boilervat was geëxplodeerd. Het water van die boiler is grotendeels op de frigo terecht gekomen en zo is het vuur vanzelf grotendeels gedoofd. De brandweer heeft enkel nog wat moeten nablussen. Er waren vijf mensen in de woning. Vier van hen konden zelfstandig naar buiten komen. Een vrouw die op de bovenverdieping verbleef is uit het raam gesprongen. Zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen ontslagen. Haar man die met haar was meegegaan, had derdegraads brandwonden opgelopen en is overgebracht naar het brandwondencentrum van Gasthuisberg in Leuven. De woning zelf is onbewoonbaar verklaard", aldus nog burgemeester Mollu. Het ging om een huurwoning en de bewoners kunnen terecht in een andere woning van de eigenaar.