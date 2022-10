Uitbater nachtclub Madame Moustache in Brussel na grote brand: "Niet zeker of we kunnen heropenen"

“We hebben al veel tegenslagen gehad. Na de aanslagen in Parijs kregen Molenbeek en Brussel een negatief imago, dus was er minder toerisme. De voetgangerszone heeft ons cliënteel ook beïnvloed. Tijdens de coronacrisis stonden we op het randje van een faillissement. Door de inflatie en de energiecrisis hebben we ook minder klanten”, zegt hij. “En nu de brand. Maar we zijn altijd optimistisch gebleven. Het zijn hindernissen die we elke keer weer hebben overwonnen.”