Veel Limburgse bedrijven zullen minder personeel houden en een beroep doen op tijdelijke werkloosheid

De slechte vooruitzichten maken dat ondernemingen hun groei- en investeringsplannen bijstellen. Eén op drie bedrijven in Limburg heeft de activiteiten vandaag al teruggeschroefd. Toekomstige investeringsplannen worden met 18 procent verminderd. Op het vlak van werkgelegenheid zegt 1 op de 4 bedrijven het in de komende 6 maanden met minder personeel te stellen. Vier op de tien verwachten in de komende maanden een beroep te moeten doen op tijdelijke werkloosheid, in de industrie gaat het zelfs om 54 procent. Enige positieve trend is dat de toeleveringsproblemen die sinds het einde van de coronacrisis waren ontstaan, stilaan afnemen.