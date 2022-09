Verbale oorlog tussen Ankara en Athene: Grieks-Turkse spanningen lopen gevaarlijk hoog op

Dat twee NAVO-landen bijna op voet van oorlog staan, is al bijzonder. Het wordt nog opmerkelijker als je ziet dat ze allebei over Russische luchtafweersystemen beschikken. Turkije verloor veel krediet in Washington door in Rusland het S-400-systeem aan te kopen (één van de redenen waarom het Congres aarzelt om F16's te leveren). Griekenland beschikt evenwel over het oudere S-300-systeem.

Volgens Ankara zouden de Grieken dat systeem in augustus hebben gebruikt om Turkse jets te volgen met een zogenaamde "radar-lock-on". Daarbij wordt een mogelijk doelwit in de lucht door de radar systematisch in het vizier genomen, wat als agressief en vijandig kan worden beschouwd en tussen bondgenoten normalerwijze niet gebeurt. Athene ontkent die aantijging, maar wijst er op dat Turkse gevechtsvliegtuigen voortdurend het Griekse luchtruim schenden. Het radar-lock-on-dispuut toont in elk geval aan dat ook ongeplande incidenten of militaire accidenten op de loer liggen.