26 Oekraïense studenten en docenten te gast bij VIVES in Brugge voor opleiding ergotherapie

Er is door de oorlog een grote nood aan ergotherapeuten, zegt docente Annemie Denolf van Vives: "De bedoeling is om ergotherapieopleidingen te helpen ontwikkelen in Oekraïne en ook het beroep zelf in Oekraïne vorm te geven. Een heel groot aandeel gaat naar de fysieke revalidatie. Dat zal heel belangrijk zijn. We denken dan aan mensen met amputaties en fysieke letsels." Het project startte al in november 2019, maar door de coronapandemie was de begeleiding tot nu enkel digitaal.

De studenten en docenten bezoeken ook Blindenzorg Licht en Liefde in Varsenare waarbij er een belevingsmodule is uitgewerkt om beter te begrijpen hoe het is om blind te zijn. Verder staat ook een bezoek aan het zorgethisch lab sTimul van VIVES campus Roeselare op het programma. Bij sTimul wordt er via een VR-ervaring op dementie ingezoomd.