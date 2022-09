Vlaams-Nederlandse doorbraak in zonnecellen geeft recordrendement van 30,1 procent

"Het realiseren van een hoge-vermogensdichtheid zal meer kansen creëren om deze zonnecellen te integreren in constructie- en bouwelementen, zodat meer bestaande oppervlakken kunnen worden bedekt met pv-modules [fotovoltaïsche modules, zonnecellen].Het doorbreken van de 30 procent-barrière is dan ook een grote stap in het versnellen van de energietransitie en het verbeteren van de energiezekerheid, omdat we zo minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen."

Volgens professor Gianluca Coletti van TNO is een opschaling snel mogelijk. "We kennen nu de ingrediënten om een efficiëntie van meer dan 30 procent te realiseren. In combinatie met de schaalbaarheidsexpertise en -kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, kunnen we ons samen met onze industriële partners richten op de massaproductie van deze technologie", zegt hij.

Bovendien kunnen de flexibele, hoog-transparante perovskietcellen gecombineerd worden met een hele reeks andere, reeds gecommercialiseerde siliciumcellen, wat rendementen oplevert die de 30 procent benaderen. Ook maakt de structuur van de nieuwe tandemcellen het eenvoudig om bifaciale tandems te maken, tandems die het licht langs twee kanten opvangen. Dat verhoogt de energieopbrengst nog verder.

Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persbureau IPS en een persmededeling van TNO.