Meer dan 100 wapens bij Yannick V, legaal en illegaal, hoe kan dat? "Beschikbaarheid van wapens wordt steeds groter"

"Wapens kan je legaal kopen in een wapenwinkel, en daar heb je een vergunning voor nodig. In ons land is er een strenge wapenwet waarbij je veel procedures moet doorlopen, afhankelijk van de reden waarom je een wapen wilt," zegt Nils Duquet, voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut en wapenexpert. Yannick V. was lid van een schietclub. "Wil je een wapen voor recreatief of sportief schieten zoals bij een club, dan moet je een vergunning aanvragen bij de provinciale wapendienst, en je moet aan een aantal voorwaarden voldoen."

"Het belangrijkste principe daarbij in de wapenwet is dat je geen gevaar mag zijn voor jezelf of voor anderen, anders kan je geen vergunning krijgen. Dat controleert men bijvoorbeeld door een theoretische of een praktische proef', legt Duquet uit. "Men gaat ook kijken naar je strafblad: ben je veroordeeld voor criminele feiten, dan krijg je geen vergunning. Belangrijk is dat de provincie ook bij de lokale politie navraagt of de persoon in kwestie bekend is voor bepaalde feiten waar hij niet noodzakelijk veroordeeld voor is. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een alcoholprobleem heeft en door een scheiding gaat waar al tumult is geweest. Zo iemand zou maar moeilijk een vergunning moeten kunnen krijgen."