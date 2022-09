Auteurs en lezers ontmoeten elkaar dit weekend tijdens derde editie '9000 Boeken' in Gent

'9000 Boeken' wil zich onderscheiden van andere boekenevenementen door op verschillende plaatsen in Gent lezingen, debatten of workshops te organiseren. "Signeersessies doen we minder", zegt Kim Van Kerckhoven. "We willen vooral inhoud brengen en de auteurs met hun publiek in contact brengen." Die ontmoetingen kunnen onder meer in de bibliotheek De Krook, in verschillende boekhandels, op de uitgeverij zelf, maar ook in de Gentse boekentoren of in het GUM, het universiteitsmuseum. Het is uiteraard de bedoeling dat er boeken verkocht worden, maar "het is leuk voor de auteurs om feedback te krijgen van hun publiek."