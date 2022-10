Politie en Fietspunt halen weesfietsen weg uit het station van Geel: "Ze nemen de plaats in van de pendelaars"

De politie en Fietspunt organiseren de acties rond weesfietsen twee keer per jaar in Geel. Vandaag gaan ze van start om 10 uur. "Het aantal fietsen dat iedere keer wordt weggehaald, schommelt een beetje. Daar is niet altijd een verklaring voor", zegt Claeys. "Op een piekmoment hebben we er al eens 100 fietsen weggenomen. Vandaag schatten we dat het er tussen de 25 en de 30 zullen zijn."