Wolf Fencing Team dringend op zoek naar nieuwe collega's: "800 veehouders wachten op advies"

Het aantal aanvragen dat binnenkomt, is vergelijkbaar met vorig jaar, maar nog altijd enorm hoog. "Momenteel zitten we al aan meer 800 aanvragen", klinkt het bij Hoobergs. "Dat zijn dus 800 veehouders die zitten te wachten op advies. We zouden sneller willen werken, en die dossiers sneller afhandelen."

Voorlopig komt er nog niet veel reactie op de vacature. "Het blijkt moeilijk om iemand te vinden, maar we wachten nog even af", is de uitleg.

Wie technisch en communicatief sterk is, goed kan omgaan met vrijwilligers en een neus heeft voor fauna en flora, kan zich aanmelden bij Natuurpunt.