Zit er een deuk in het imago van Sammy Mahdi? "Voor kiezer kan hij net overkomen als een vechter"

Hoe groot de impact van het imago van een politicus is op ons stemgedrag, is moeilijk te zeggen. Maar de afgelopen dagen hadden zeker een (tijdelijke) impact, zegt De Vooght: "Als we gaan stemmen, nemen we alles in rekening. De rationale punten, het partijprogramma. Maar ook hoe sympathiek we iemand vinden of hoe die zich gedraagt. Zo'n mediastorm kan daar een grote invloed op hebben."

De impact van een Septemberverklaring mogen we volgens De Vooght niet overschatten. "In het algemeen gaat maar een klein deel van de bevolking die zien. De meeste dan nog enkel wat de pers eruit haalt. Het is wel een soort ankerpunt, maar dan vooral voor de politiek, niet voor de gewone mensen."