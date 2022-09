Parket Halle-Vilvoorde houdt themazitting over dierenmishandeling of -verwaarlozing 

De dossiers die aan bod komen, gaan over feiten vastgesteld tussen 2019 en 2022. Vaak maakte een ongeruste buur of voorbijganger melding bij de lokale politie of aan de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om verwaarlozing: dieren die niet goed worden verzorgd, niet het juiste voedsel krijgen of verblijven in gebrekkige omstandigheden. Soms gaat het over fysieke mishandeling. In sommige gevallen overleden de dieren, in andere gevallen werden ze naar een asiel gebracht.