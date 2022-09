Zweedse kustwacht: "Vierde lek ontdekt in Nord Stream-pijpleiding"

In de nacht van zondag op maandag werd eerst een lek gevonden in Nord Stream 2. Dat meldde uitbater Nord Stream 2 AG van de gaspijpleidingen. 's Avonds laat maakte die bekend dat er ook twee lekken waren vastgesteld in Nord Stream 1. De lekken zijn vastgesteld vlak bij Bornholm, een Deens eiland in de Baltische Zee. Zowel Deense als Zweedse meetstations hebben krachtige ontploffingen in de omgeving gemeten.