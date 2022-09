30 jaar geleden ging in Zolder de laatste Belgische mijn dicht

Op 30 september 1992 kwam er een einde aan de steenkoolproductie in Limburg. Toen ging de mijn van Zolder, als laatste Limburgse en Belgische mijn, dicht. "Het was een heel vreemde dag", getuigt Dirk Reynders, journalist bij Radio2 in Limburg, die erbij was. "Een droevige dag ook. Die laatste dag werd er eigenlijk niet meer geproduceerd. Men was al gestart met opruimen."

De mijnwerkers wilden die dag niet meer de ondergrond in. "Wij wensen niet de verantwoordelijkheid te dragen dat wij hebben meegewerkt aan een mijnsluiting", zo klonk het toen. "Het is een politieke beslissing, en de politici die die verantwoordelijkheid genomen hebben, aan hen laten we de eer om de laatste kool boven te halen. Dat doen wij niet."