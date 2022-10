5 vragen (en antwoorden) over jouw spaarboekje

Door te sparen verliezen we koopkracht en worden we armer. En toch is het spaarboekje razend populair. Daar zijn heel wat verklaringen voor. Om te beginnen is het spaarboekje het meest eenvoudige bankproduct. Iedereen kan het begrijpen. Wie spaart zet het geld dat niet meteen gebruikt wordt om te consumeren weg bij de bank. In tussentijd houdt de bank dat geld bij en gebruikt het om leningen of kredieten te geven aan gezinnen of bedrijven die geld lenen. De gezinnen of bedrijven die geld lenen betalen daarvoor aan de bank een vergoeding, een deel daarvan gebruikt de bank om u als spaarder een rente te betalen op het geld dat op je spaarboekje staat.

Andere grote troef is dat het geld op een spaarboekje op elk moment weer opvraagbaar is. Dat is handig als u een onverwachte uitgave hebt. Nog een troef: je geld zit veilig op een spaarboekje. Je spaargeld is immers beschermd tegen een faillissement van de bank. Die zekerheid wordt gegeven door het zogeheten Garantiefonds. Maar tegenover die troeven staat dat het spaarboekje er lang niet in slaagt de stijgende levenskost bij te houden en dat u door te sparen koopkracht verliest.