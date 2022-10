750 leerlingen en leerkrachten houden vredeswandeling in Scherpenheuvel-Zichem

De organisatoren waren tevreden met de opkomst. "We zijn zelf wat geschrokken van het aantal deelnemers", zegt mede-organisator Wouter Goolaerts. "We hadden gehoopt op twee of drie scholen, maar uiteindelijk zijn alle scholen mee op de kar gesprongen."

Ook de jongeren zijn bezig met de oorlog, zegt Goolaerts. "Het is wel een thema, zeker omdat het ook een impact heeft op de financiën van veel gezinnen. Daarnaast is er ongerustheid dat er ook hier oorlog zal komen. In heel veel scholen zitten er vluchtelingen in de klas en die brengen ook hun verhaal mee."