Man zwaargewond na arbeidsongeval bij tapijtenproducent Balta in Sint-Baafs-Vijve

De arbeider was aan de slag in een bovengrondse silo bij het bedrijf Balta langs de Wakkensteenweg. Rond de middag kreeg de man ineens een gedroogde laag latex over zich heen. Omdat hij vastzat in de loods, kwam de brandweer ter plaatse. Uiteindelijk kon de man vrij snel via een luik onderaan de silo worden bevrijd. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij Balta produceren ze onder meer tapijten.