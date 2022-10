Avelgem bespaart: gemeentehuis wordt niet gerenoveerd, alle diensten verhuizen naar Sociaal Huis

Alle administratieve diensten komen nu dus onder één dak. Burgemeester Deseyn: “Om alles klaar te maken is er 100.000 euro extra nodig. Wat veel minder is dan de 600.000 die nodig was om het gemeentehuis energiezuinig te maken. We besparen dus een half miljoen euro."

Avelgem zal nog projecten en investeringen uitstellen. "We zijn nog volop bezig met die oefening", zegt burgemeester Deseyn. "Het huidige gemeentehuis zal een nieuwe bestemming krijgen. Welke, dat moeten we nog bekijken. Alle administratieve diensten op één plaats huisvesten, geeft nog tal van andere voordelen. Er is een nauwere samenwerking tussen de administratieve diensten, we beperken de energiekosten, er is een beperking van het logistiek onderhoud en we gaan sneller een organisatiecultuur bereiken.”