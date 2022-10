Bakkerijen in Aalst doneren oude broden en taarten aan school: "Zo zitten de leerlingen nooit met lege brooddozen"

"Wij zien dat er een stijgende tendens is aan lege brooddozen in onze school en ik vrees dat wij niet de enige zijn", reageert vervangend directeur Karolien Meganck van "De Horizon" in Aalst. Daarom ging de school op zoek naar een oplossing. De directeur klopte aan bij bakkerijen in de buurt en vond gehoor. "Wij krijgen hun onverkochte broden en vriezen ze zelf in. Zo hebben wij elke middag vers brood voor onze leerlingen."

Het blijft niet bij gewoon droge boterhammen, ze krijgen binnenkort ook beleg van slagerijen in de buurt. "Het is echt een fantastische samenwerking. Onze opleiding grootkeuken voorziet ook elke middag warme soep voor onze leerlingen. En soms schenkt de bakker zelfs taart en andere pateekes. We worden verwend!"