Met een"bloempotkachel" je huis verwarmen, om zo te besparen op je energiefactuur? Brandweer waarschuwt voor gevaren na brand in Hoogstraten

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, onzichtbare, zwevende deeltjes die zowel in de lucht binnenshuis als buitenshuis voorkomen. Ze ontstaan door industrie, landbouw, het verkeer, onze huishoudens, het roken van sigaretten of door natuurverschijnselen zoals vulkaanuitbarstingen.

De deeltjes bestaan meestal uit allerlei stoffen die schadelijk zijn voor je gezondheid. Zo veroorzaakt fijnstof mogelijk ziektes van de luchtwegen, de longen, het hart en de bloedvaten.

Ultrafijnstof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijnstof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademing. Ook kan het deeltje door de kleine omvang makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijnstof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid.