Ook burgemeester Oud-Heverlee voelt energiecrisis: "Ondanks mooi loon moet ik hard op de centjes letten"

"Ja, ik heb een mooi loon. Ik verdien nu 3200 euro netto per maand, waarvan ik nog een deel afgeef aan mijn partij. Ik heb er twee jaar geleden voor gekozen om mijn job als burgemeester voltijds uit te voeren. Daardoor heb ik loon moeten inleveren in vergelijking met vroeger, toen ik mijn schepenambt combineerde met werken in het onderwijs", legt Clerckx uit. Als alleenstaande met een lopende lening hakken de energiefacturen er ook bij de burgemeester hard in. "Vroeger betaalde ik een kleine 100 euro per maand voor elektriciteit en gas samen. Nu zou mijn factuur stijgen naar 8000 euro per jaar als ik de voorschotten zou betalen die mijn leverancier voorstelt. Daardoor moet ik op het einde van de maand ook heel erg opletten. Ondanks dat mooie loon."