Buurtbewoners protesteren tegen locatie nieuw sportcentrum in Huldenberg

Overlast is niet de enige reden waarom buurtbewoners geen voorstander zijn van de nieuwe locatie. “De plaats waar het sportcentrum zou moeten komen is momenteel groene landbouwgrond die een herbestemming zou moeten krijgen", zegt buurtbewoner Johan Van Elsen in een brief. "In de huidige tijden waar we het bestaande groen minstens willen behouden en liefst nog uitbreiden is dit onbegrijpelijk".

Ook klaagt Van Elsen aan dat de locatie moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat er geen fietspaden zijn.