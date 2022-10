Cannabisplantage in opbouw ontdekt in Geluwe

De politie ontdekte de cannabisplantage in een loods achter een leegstaand huis in de Menenstraat in Geluwe. Woensdagavond kreeg de brandweer een oproep omdat er van de eerste verdieping van het huis water naar buiten liep. De brandweer moest de voordeur forceren om de hoofdkraan dicht te draaien. Toen ze op zoek gingen naar de oorzaak van het waterlek, zagen ze dat er op de eerste verdieping een buis van de waterleiding was doorgezaagd. Toen de politie even later ook een kijkje kwam nemen in de loods achter de woning, botsten ze op heel wat materiaal voor een cannabisplantage. Er lagen onder meer tientallen zakken met teelaarde, maar de plantjes zelf waren nog niet geleverd.

De politie heeft alles afgesloten en bleef nog de rest van de avond en nacht in de buurt in de hoop dat er verdachten zouden opduiken. Dat gebeurde niet. De loods is intussen helemaal leeggemaakt.