Dancing Boccaccio in Halen na 4,5 jaar weer open

De Boccaccio in Halen was de eerste echte megadiscotheek in Vlaanderen. Maar de dancing sloot in maart 2018 de deuren. De zaak bestond toen 30 jaar. De uitbater, die ook een discotheek in Oostende had, vond dat het nachtleven te zwaar geworden was. De discotheek zou gesloopt worden, en in de plaats zouden appartementen komen. De buurtbewoners waren daar heel erg tegen, en de plannen werden opgeborgen.