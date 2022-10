De Dikke Delvaux: levenswerk van muziekkenner Jan Delvaux: "Ik vind nergens zo veel genres als in Oost-Vlaanderen"

En het Oost-Vlaamse parcours gaat maar door: "Je had ook The Garnets uit Lochristi. Dat is de eerste Belgische band ooit die op de Nederlandse televisie is verschenen in AVRO's Toppop in de jaren 70 en 80. Dat was zowat de MTV van de Lage Landen. Dat waren een aantal gasten uit Lochristi die samen een bandje hadden en een plaatje hadden gemaakt dat toevallig in Nederland was beland. En plotseling waren die 'wereldberoemd' in de Lage Landen. Dat was eigenlijk echt fantastisch."

Een opname van het nummer "Daddy's coming home" van The Garnets: