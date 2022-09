De Franse Gemeenschap wil Nederlands invoeren als verplicht vak in Waalse scholen: "Franstaligen nemen voorsprong"

Franstalig België mikt op het schooljaar 2027-2028 om het plan in te voeren. "Er is tijd nodig om voldoende leerkrachten te vinden. Ook in het zuiden van het land is er een lerarentekort", zegt Sinardet. "Idealiter krijgen de Franstaligen Nederlandse les van een native speaker. Dus misschien kunnen Vlaamse leerkrachten daar gaan lesgeven. Of kunnen we leerkrachten uitwisselen."

Sinardet vindt het alvast een goed plan. "Als dit wordt doorgevoerd, neemt Franstalig België zelfs voorsprong op Vlaanderen. Bij ons is Frans pas verplicht in het vijfde leerjaar. In heel Franstalig België zouden ze al in het derde leerjaar een tweede taal aangeleerd krijgen. Hoe vroeger, hoe beter."