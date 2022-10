Het pond in vrije val, paniek bij de banken en een stamelende premier: wat is er aan de hand in het Verenigd Koninkrijk?

Voor wie de toespraken van Truss heeft gevolgd in de weken voor haar aantreden zijn de eerste beleidsdaden van haar regering geen verrassing. "Als we meer welvaart willen creëeren, moeten we zorgen dat de taart groter wordt en dat we de slabakkende economie doen groeien", zei ze meermaals tegen haar eigen achterban. "De beste manier om dat te bereiken is een forse belastingverlaging, zodat er geld vrijkomt om in de economie te investeren." Truss verbergt niet dat ze de premier wil zijn van "mensen die hard werken en vooruit willen in het leven" in een land "van onbeperkte mogelijkheden." Dat Truss die campagnebeloftes nu ook wil uitvoeren is voor veel Britten een koude douche.