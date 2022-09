Dode vinvis drijft voor kust Nieuwpoort: "Zal wellicht in loop van morgen aanspoelen aan de oostkust"

"Als het kadaver in de buurt van havens drijft, kan dat een aanvaringsrisico zijn", legt Moreau uit. "De nooddiensten gaan bekijken of het niet aangewezen is om het dier te slepen naar een plaats waar we het gecontroleerd kunnen laten aanspoelen. Dat beperkt het gevaar voor het scheepvaartverkeer. Tegelijk kan een plaats geselecteerd worden waar de berging van het kadaver makkelijker is. Dat is in 2018 in De Haan ook gebeurd."