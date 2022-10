Duizenden studenten geven startschot academiejaar in Leuven

Het was ondertussen de 31ste editie van het Studentenwelkom. Het evenement bestaat al sinds 1990, maar het aanbod evolueerde van een academisch concert tot een avond met DJ's en muziekgroepen. Deze keer waren er optredens van Jorden Dux, Luna & Lenthe, Voltage, Partyshakerz, Violinvasion, Omdat Het Kan Soundsystem en Average Rob.

"De oude markt in Leuven is de plaats waar alle studenten naartoe komen. Dit is een ideale start van het schooljaar,” zegt een van de aanwezigen. "De sfeer is fantastisch. Je ziet dat Leuven echt een studentenstad is," voegt een andere student toe.

Volgens de Leuvense politie is de nacht rustig verlopen. "Er waren wel klachten, maar dat was vooral door nachtlawaai. Er waren geen grote incidenten," zegt woordvoerder Marc Vranckx.