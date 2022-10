Energiecrisis dwingt ook Limburgse gemeenten om te besparen op personeel

In Kortessem wil de gemeente het cultureel centrum niet langer continu bemannen. "Door over te schakelen op een systeem met een badge of QR-code kunnen bezoekers of verenigingen die een lokaal geboekt hebben zelf binnen en buiten raken, en kunnen we 's avonds wel een personeelslid uitsparen", legt burgemeester Tom Thijsen uit (CD&V). Bij noodgevallen zal er wel nog altijd iemand opgebeld kunnen worden. "Maar het klaarzetten van de zaal of een lokaal zullen we daar voortaan overdag doen." Het gemeentebestuur gaat de komende weken bekijken of er ook diensten uitbesteed kunnen worden. "Ja, we moeten dat doen, want deze energiecrisis valt ook nog eens samen met een inflatiecrisis."