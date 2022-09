Europese energieministers bereiken akkoord over afromen overwinsten elektriciteitsproducenten  

De goedkoopste stroom is de stroom die je niet verbruikt, luidt het adagium. Op de Europese vergadering is daarom ook overeengekomen dat er een verplichte vermindering van het stroomverbruik komt in de Europese lidstaten. Het gaat dan om vijf procent minder stroomverbruik tijdens de piekmomenten van 1 december dit jaar tot en met 31 maart 2023.

De Europese Commissie verwacht dat de maatregelen samen tot 140 miljard euro kunnen opleveren. Dat geld kunnen de lidstaten aanwenden om gezinnen en bedrijven te ondersteunen.

De vergadering van de ministers is nog niet voorbij. Er wordt nog gediscussieerd over een prijsplafond op alle gas dat in de Europese Unie wordt ingevoerd. Onder meer ons land dringt daarop aan, maar niet elke lidstaat ziet dat zitten.