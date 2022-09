Fly-over om Gent centrum binnen te rijden via de E17 gaat tien dagen dicht

Na de ochtendspits is de afrit B401 van de E17 naar Gent-Zuid afgesloten. Die blijft dicht tot maandag 10 oktober. De tweede fase aan het kruispunt van de Zuidparklaan met de Jules De Bruyckerdreef in Gent is daar begonnen, waardoor er geen verkeer meer door mag. Er komt een aparte voorsorteerstrook met verkeerslicht voor de bussen, die zo het tramverkeer niet meer hinderen. Ook de fietsoversteekplaats wordt heraangelegd.

Door de werken moet het verkeer dat van de E17 Gent binnenkomt de afrit Ledeberg nemen. Die omleiding kan heel wat hinder veroorzaken. "We sluiten het af net na de ochtendspits en voor het weekend, zo kan het verkeer al wat wennen", reageert Jef Schoenmakers van het Agentschap Wegen en Verkeer.

"Ik hoop dat weggebruikers goed nadenken of ze echt met de wagen helemaal in de stad moeten zijn. Ze kunnen ook aan de afrit Ledeberg de parkeertoren gebruiken en met de bus of tram hun reis verder zetten. Of gewoon met de trein naar Gent komen." Via de website van het Vlaams Verkeerscentrum vind je alle informatie over de werken terug.