Bilzen schrapt avondvergaderingen in stadhuis om te besparen: "Dan kan verwarming uit om 16 uur"

Kouder douchen in de sporthal, fonteinen die droog komen te staan, ijspistes die geschrapt worden. Uit een rondvraag van Radio 2 blijkt dat de gemeentebesturen moeten beknibbelen, nu energie zo duur is geworden. In de gemeentehuizen zal het de komende maanden elke dag dikketruiendag zijn. In Bilzen schakelen ze de verwarming in het stadhuis al om 16 uur al uit. "Ons stadhuis is verouderd, daarom schrappen we er nu alle avondvergaderingen", legt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) uit. "Ook het schepencollege. We houden dat al 25 jaar op maandagavond, maar dat verschuiven we nu naar dinsdagvoormiddag. Wie toch 's avonds een vergadering wil organiseren, kan daarvoor terecht in De Kimpel. Daar hebben we genoeg lokalen die wel verwarmd zijn, want in dat gebouw zit ook de bibliotheek en het cultureel centrum."