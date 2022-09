Inflatie in eurozone stijgt naar nieuw record, hoge energieprijzen zijn grootste boosdoener 

De inflatie in de eurozone is voor de tweede maand op rij gestegen naar een recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek. De consumentenprijzen in de 19 landen van de eurozone zijn in september met 10 procent gestegen. Het vorige record dateert nog maar van vorige maand, toen lag de inflatie in de eurozone op 9,1 procent. Grote boosdoener zijn de hoge energieprijzen die op een jaar tijd met 40 procent zijn toegenomen.