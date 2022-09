In Nederland stijgt de inflatie naar recordhoogte van 17,1 procent: "Leven is zeker duurder, maar dit is een overschatting"

In Nederland is de inflatie gestegen naar een recordhoogte van 17,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Europees geharmoniseerde meetmethode. Nooit eerder was de inflatie er zo hoog, het vorige record van 13,7 procent dateerde van augustus dit jaar. "Het leven in Nederland is zeker duurder geworden, maar dit cijfer is wel een overschatting", zegt Hugo Erken van Raboresearch.