Inwoners van het Waasland die het financieel niet breed hebben kunnen energiezuinige huishoudtoestellen huren

De tien gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband hebben het nieuwe energieproject van Interwaas goedgekeurd. Dat project laat inwoners die het financieel niet breed hebben, een nieuw, zuinig elektronische toestel huren van hun gemeente. Daarvoor betalen ze gemiddeld 7 euro per maand. Daar zitten ook de plaatsingskosten in en de garantie voor een nieuw toestel als het kapot zou gaan.

Ook Sint-Gillis-Waas is in het project gestapt. "Heel wat inwoners hebben de mogelijkheid niet om het bedrag van een nieuwe wasmachine in één keer te betalen", reageert de burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). "Op die manier kunnen ze toch een energiezuinig toestel aanschaffen."

Via een leasingcontract huren zij een toestel van het bevoegd Welzijnshuis. Niet iedereen komt in aanmerking. "Eerst houdt het Welzijnshuis een gesprek met de bewoner en komt een sociaal werker op huisbezoek", gaat De Rudder verder. "Pas dan wordt beslist of ze in aanmerking komen of niet." Het project wordt pas in het najaar uitgerold.