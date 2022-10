Kickbokser Jannes Vercaemst op dreef na dubbele heupoperatie: "Geopereerd door chirurg van Jean-Claude Van Damme"

Jannes vertelde onlangs zijn verhaal in Taxi Joris op één. Hij is geboren met een afwijking, heupdysplasie, waardoor hij zijn hele jeugd veel pijn heeft gehad. Weinig dokters gaven hem de raad om zich te laten opereren, tot hij een filmpje van Jean-Claude Van Damme zag. "Ik zag in het filmpje wat Jean-Claude Van Damme acht maanden na zijn operatie allemaal al kon. Toen dacht ik, als hij dat kan, kan ik dat ook."

Jannes liet zich op zijn 25ste opereren. Elf maanden later stond al een Belgische en een Europese titel kickboksen op zijn naam. Morgen kampt hij in Waregem. "Of mijn tegenstanders mijn verhaal kennen? Als ze hun huiswerk maken, zullen ze dat wel weten. Maar het maakt niet uit, ze zijn daar niks mee. Heel mijn leven is in elk geval positief veranderd. Ik heb geen pijn meer, ben mobiel, sterk en ik doe aan topsport."