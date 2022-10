Kamagurka maakte een duurzaam kunstwerk uit gerecycleerd plastic

Het kunstwerk is een wiel, gemaakt van recycleerde plastic flessen. “Je zou het kunnen zien als een replica van de aarde”, gaat Kamagurka verder. “In het midden zit een zandloper gevuld met plastic korrels. Als het wiel rolt, dan hoor je het geluid van de zee en da’s ook symbolisch, want de zee is ook een bron van plasticvervuiling.” Met een diameter van 140 cm is het ook een grote stempel. “Als dat wiel over zand rolt, drukt het ook een tekst af: earth limited edition.” Net zoals onze grote voetafdruk is de afdruk van het wiel een bewustwording dat we maar 1 planeet hebben en dat we daar zorg moeten voor dragen. “Het is een werk dat bol staat van de symboliek, maar tegelijk ook heel to the point is en dat vind ik het mooie eraan.”