"Knuffelhormoon" oxytocine blijkt herstel van hartspieren te stimuleren

Oxytocine - maar geen enkel ander van de 14 andere neurohormonen die getest werden - stimuleerde culturen van menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen (human Induced Pluropotent Stem Cell, hIPCS) om EpiPCs te worden tot wel twee keer meer dan normaal. Dat is een veel sterker effect dan bereikt wordt met andere moleculen waarvan eerder aangetoond is dat ze de productie van EpiPCs stimuleren bij muizen.

Omgekeerd verhinderde het genetisch uitschakelen van de oxytocine-receptor de regeneratieve activering van menselijke EpiPCs in de kweken. De onderzoekers toonden ook aan de link tussen oxytocine en de stimulatie van EpiPCs de belangrijke 'TGF-β signaalweg' is, waarvan geweten is dat die de groei, differentiatie en migratie van cellen regelt.

"Deze resultaten tonen dat het waarschijnlijk is dat de stimulering door oxytocine van de EpiPC-productie in grote mate evolutionair bewaard is gebleven bij mensen. Oxytocine wordt veel gebruikt in de ziekenhuizen voor andere doeleinden, dus het een nieuwe functie geven voor patiënten met hartschade vereist niet veel fantasie. Zelfs als de regeneratie van het hart maar gedeeltelijk is, zouden de voordelen voor de patiënten enorm kunnen zijn", zei Aguirre.

"Nu moeten we kijken naar oxytocine bij mensen na een hartletsel. Oxytocine zelf blijft maar kort bestaan in de bloedcirculatie en haar effecten bij mensen kunnen daardoor tegengehouden worden. Speciaal ontworpen middelen met een langere halveringstijd of meer kracht, zouden in dit verband nuttig kunnen zijn. Al met al zijn pre-klinische testen op dieren en klinische testen bij mensen nodig om vooruitgang te boeken", zo zei hij.

De studie van Aguirre en zijn collega's is gepubliceerd in Frontiers in Cell and Developmental Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Frontiers.