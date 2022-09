Toch geen koude douches in sportgebouwen Mortsel na storm van protest, burgemeester: "Iets te snel geweest"

Toen het nieuws over de koude douches bekend raakte, lokte dat op sociale media heel wat verontwaardigde reacties uit van inwoners. Ook sportclubs reageerden misnoegd. De burgemeester geeft toe dat de maatregel te snel is ingevoerd. "De reacties waren hevig maar ook begrijpelijk. Het koude water was een stap te ver", zegt Broeckx. "We gaan waarschijnlijk een compromis vinden waarbij we voor alle competitiematchen op vrijdag, zaterdag en zondag opnieuw de warmwaterkraan open draaien. Maar voor de trainingen in de week gaan we vragen om niet te douchen of om koud te douchen."