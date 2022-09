"Wat zakgeld, een schouderklopje": veel Vlamingen zullen volgens experts geen euro zien van maatregelen Vlaamse regering

Hoe dan ook zijn deze Vlaamse maatregelen - of het nu veel of weinig is - volgens Baert "in hetzelfde bedje ziek als de federale". Er wordt volgens de professor niet gericht genoeg gewerkt. "Dat kan ook niet zolang er geen vermogenskadaster is. De overheid ziet enkel wat er per maand binnenkomt bij de mensen, maar niet wat ze eventueel al bij elkaar hebben gespaard of wat ze bezitten van eigendom. Er zou echt een onderscheid moeten worden gemaakt tussen gezinnen die in de armoede dreigen te komen en gezinnen die niet zo graag aan hun spaargeld zitten. Want daarin heeft de regering wél gelijk, ze kan niet élke schok opvangen."