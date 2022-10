Mallenaar Laurens Devos is eerste G-sporter bij Belgische ploeg tafeltennis op WK in China

Het is de eerste keer dat een G-sporter meedoet bij de Belgische ploeg tafeltennis. “Het is een primeur voor ons land dat ik die combinatie maak. Ik vind het een meerwaarde, want als atleet kan ik daaruit groeien en bijleren van de grote spelers die hier aanwezig zijn. Hopelijk spelen we ook tegen hen.” Dat een paralympiër mee kan doen bij de teams met atleten zonder fysieke beperking, gebeurt niet vaak, maar uniek is het niet. “In Polen is er een vrouw die zowel op de Olympische als op de Paralympische Spelen aanwezig was in Tokio.”