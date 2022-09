Man (60) schuldig bevonden aan moord op kleermaker in Antwerpen

Een assisenjury in Antwerpen heeft een man schuldig bevonden aan de moord op een kleermaker in zijn zaak aan de Brederodestraat. Op 6 november 2019 trok hij met een mes naar de kleermakerszaak en bracht hij het slachtoffer 45 snij- en steekwonden toe. Volgens de verdediging wilde de dader enkel vechten met het slachtoffer, maar dat geloofde de jury niet. “De intentie om te doden blijkt uit de keuze van het wapen, de intensiteit van de aanval en het aantal snij- en steekwonden”, motiveerde de jury.

Het conflict tussen de twee betrokkenen begon anderhalve maand voor de feiten. De dader en het slachtoffer stuurden beledigende berichten naar elkaar. Nadien dreigde de beklaagde dat het slachtoffer zijn verdiende straf zou krijgen. Hij bekende dat hij een uur voor de feiten besliste om naar de kleermakerszaak te gaan. Hij had een mes bij zich, was kwaad en een getuige hoorde hem tegen het slachtoffer zeggen dat hij hem kapot zou maken. “Het is dus ongeloofwaardig dat hij enkel wilde vechten”, zegt de jury.

Vandaag kent de man zijn straf. Het openbaar ministerie heeft alvast 27 jaar cel gevorderd. Volgens de advocaat-generaal is er geen enkele verzachtende omstandigheid.