Masterstudenten doen mensen verbinden met liveproject in Neerglabbeek: "We merkten dat veel mensen eenzaam zijn"

“Ons doel was om in een landelijk gebied als dit te onderzoeken of er veel vraag is naar geestelijke gezondheidszorg. We interviewden de inwoners om zoveel mogelijk te weten te komen over de buurt en de samenhorigheid”, verklaart Marlies Decatte, masterstudent aan de UHasselt. “Door de fusie zijn veel voorzieningen verdwenen uit Neerglabbeek en mensen gaven aan dat ze daardoor minder met elkaar in contact komen. Ook de drukke baan hier, de Kasteelbaan, splitst de gemeente in twee delen op.”