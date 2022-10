Burgers starten petitie tegen plannen om drie woontorens in Westende en Middelkerke te bouwen: "Het is grootheidswaanzin"

Nog maar twee weken geleden raakte bekend dat Middelkerke plannen maakt om drie woontorens van 15 tot 20 verdiepingen hoog te bouwen. Twee ervan zouden in Westende komen, een derde wellicht in Middelkerke zelf. Daarmee wil burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) de infrastructuur in de twee badsteden verbeteren en een iets rijker publiek aantrekken. Maar daar kunnen een aantal inwoners van Westende niet om lachen. "Het is een megaproject dat de draagkracht van een kleinschalige, familiale en gemoedelijke kustgemeente als Westende overstijgt" klinkt het in de petitie.