Nieuw jongerencentrum De Bak opent morgen officieel de deuren in Peer

“De eerste bouwfase was al langer afgewerkt”, verklaart Steven Matheï (CD&V), de burgemeester van Peer. “In het markante gebouw van De Bak is er een jongerencafé, een OverKop-Huis en een pop-upruimte voor jongere ondernemers. We wilden De Bak hier op de markt van Peer openen, omdat we vinden dat jongeren thuishoren in het centrum van onze stad.”