Nieuwe hockeyclub in Aalter werft 100 leden aan in drie maanden tijd: "Populairder door de Red Lions"

Eind juni startte een nieuwe hockeyclub in Aalter en die telt al meteen 100 leden. "Er werden heel wat proeflessen georganiseerd en dat is goed meegevallen", legt voorzitter Nele Hermie uit. "We zien veel hockey op televisie en dat inspireert om zelf ook voor die sport te kiezen."

Dit jaar spelen ze enkel vriendschappelijke wedstrijden tegen naburige clubs die ook nog maar net zijn opgestart. "Volgend jaar kunnen we zien met welke groepen we kunnen doorstromen naar de competitie. We nodigen echt elke leeftijdsklasse uit om zich nog in te schrijven."