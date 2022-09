Nieuwe "noodschool" voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen: 214 nieuwe plaatsen vanaf volgend schooljaar

Om aan de grote noden tegemoet te komen staat in Antwerpen de bouw van een nieuwe school gepland. Die moet af zijn tegen 2029. Maar om ook in de tussentijd al een oplossing te kunnen voorzien, hebben het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse overheid beslist om alvast een "noodschool" te openen vanaf volgend schooljaar. Die komt op dezelfde plek als de definitieve school, namelijk aan de Columbiastraat op Luchtbal in Antwerpen. In die noodschool zullen 214 plekken zijn, specifiek voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of met autismespectrumstoornis. Het is de bedoeling dat die op 1 september 2023 de deuren opent.