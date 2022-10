Noot-Nut vzw uit Huldenberg roept inwoners Druivenstreek op om noten te rapen voor goed doel

“Het is nuttig dat die noten gebruikt worden en niet rotten”, zegt Johan Deconinck van vzw Noot-Nut. Het is het tweede jaar dat de vzw inwoners oproept om okkernoten te rapen. “Vorig jaar was het een succes en verzamelden we meer dan 1000 kilo noten”, zegt Deconinck.

Ook dit jaar doet de vereniging een oproep om noten te verzamelen. Nadat de noten door vrijwilligers gekraakt worden, wordt er notenolie van geperst. De opbrengst van de verkoop van die olie wordt aan een sociaal uit de Druivenstreek geschonken.

Alle praktische informatie over de manier om de noten te bewaren en de inzamelpunten voor de noten kan u vinden op de website.