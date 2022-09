De Belgisch-Italiaanse regisseur Franco Dragone is overleden aan een hartaanval. Hij is 69 jaar geworden. Dragone maakte naam en faam in de circus- en theaterwereld. Hij was jarenlang de bezieler van Cirque du Soleil. De spektakelorganisator kwam in opspraak toen zijn naam werd genoemd in de Panama Papers en hij werd beschuldigd van corruptie en witwassen.